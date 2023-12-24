2024 рік у кіно: головні міжнародні премʼєри

2023 рік добігає кінця, і ми плануємо найближче майбутнє — наскільки це можливо в нашій реальності. Кінопрокат тут не виняток: розклад майбутніх прем'єр уже приблизно відомий. Ми нарахували тридцять фільмів, які варто подивитися в кінотеатрах у 2024-му. Декотрі відклали через голлівудські страйки , а інші тільки-но показали на провідних кінофестивалях. Але всі вони нарешті дістануться наших великих екранів.

ЗИМА

Наступний гол — переможний/Next Goal Wins, реж. Тайка Вайтіті

Римейк однойменного документального фільму 2014 року у виконанні Вайтіті нагадує серіал «Тед Лассо». Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер — «Вбивця») засилають у збірну Американського Самоа для підготовки до чемпіонату з футболу. У минулі роки команда показувала найгірші результати і програла навіть Австралії 3:0. Але гравці так жадають перемоги, що тренер погоджується працювати з ними.

Новозеландський режисер долучився до виробництва вже на етапі частково написаного сценарію. Тут зʼявився фірмовий гумор Вайтіті, хоча, як кажуть критики, фільм порушує багато серйозних тем: гендерна боротьба, острівне життя, трансперсони у спорті тощо.

Прісцилла/Priscilla, реж. Софія Коппола

Новий фільм від режисерки, яка вирвалася з тіні батька, розповідає про життя дружини Короля рок-н-ролу Прісцилли Преслі. Софія Коппола виклала історію на основі мемуарів Прісцилли «Елвіс і Я», показала докладно всі обставини життя в золотій клітці.

Сама Прісцилла виступила виконавчою продюсеркою та контролювала і розробку сценарію, і свій образ, який втілила на екрані Кейлі Спені – акторка отримала за цю роль Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю. Українська премʼєра відбулася на Київському тижні критики.

ІА/EO, реж. Єжи Смоліковський

Номінант на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» від Польщі теж дістанеться українського прокату. Це історія про віслючка з бродячого цирку, який вирушає в мандри світом людей. Дорогою він зустрічає добро і зло, піклування і насилля, світло і темряву.

Смоліковського вважають представником польської нової хвилі. У цьому фільмі йому вдається перенести глядача в сон, казку, у якій все не дуже просто. Зокрема, і світ очима тварини виглядає геть неочікувано. Українська премʼєра стрічки відбулася на Київському тижні критики.

Бідолашні створіння/Poor Things, реж. Йоргос Лантімос

Найкращий фільм Венеційського кінофестивалю — це нова робота грецького режисера Йоргоса Лантімоса («Фаворитка», «Вбивство священного оленя»). У центрі історії — еволюція Белли Бакстер (Емма Стоун — «Ла-Ла Ленд»), жінки, яку створив Ґодвін (Віллем Дефо — «Людина-павук»). На шляху зростання дівчина в тілі дорослої жінки прагне нового досвіду. Вона втікає з адвокатом (Марк Руффало — «Ілюзія обману»), потрапляє в залежні стосунки, зрештою приймає вольове рішення бути самостійною і розібратися у своєму походженні.

Критики відносять фільм до фантастичного горору й називають найкращою стрічкою десятиріччя, одіссеєю Лантімоса, йому пророкували статус класичного відразу після світової премʼєри. В Україні фільм покажуть в оригіналі із субтитрами.

Залізний кіготь/The Iron Claw, реж. Шон Дуркін

Спортивний байопік від А24 із Заком Ефроном («Пустопляс») і Джеремі Алленом («Ведмідь») розповідає про борцівську династію фон Еріхів 1980-х років. Старший і середній сини відомого борця — улюбленці батька. Але за любовʼю в родині переможців криється жорстока дисципліна й висока планка, якої можна досягти лише кровʼю.

Ґолда/Golda, реж. Ґай Наттів

Нова робота оскароносного режисера ізраїльського походження розповідає про премʼєр-міністерку Ґолду Меїр під час війни Судного дня в Ізраїлі 1973 року. Головну роль виконала Гелен Міррен («Королева»), чию кандидатуру запропонував онук Меїр. Вона зобразила сталеву леді під новим кутом: як жінку, на яку звалилася відповідальність за цілу країну і яка приховує секрет.

Світова премʼєра стрічки відбулася на кінофестивалі «Берлінале». Сценаристом фільму став Ніколас Мартін, але згодом до виробництва долучився Ґай Наттів («Шкіра», «Татамі») і додав в історію дослідження особистості, відсунувши на задній план подробиці війни.

Травень, грудень/May, December, реж. Тодд Гейнс

Після релізу на Netflix у деяких країнах новий фільм Тодда Гейнса про токсичні відносини вийде в українських кінотеатрах. Подружжя Грейсів (Джуліанна Мур — «Kingsman: Золоте кільце») і Джо (Чарльз Мелтон — «Рівердейл») познайомилися двадцять років як викладачка і студент. Їхня пара привертає багато уваги, пліток і засудження. Тепер про них хочуть зняти фільм. До їхнього дому приїжджає молода акторка (Наталі Портман — «Чорний лебідь»), яка додасть нездоровим стосункам ще більше деструктиву.

Догмен/Dogman, реж. Люк Бессон

Новий фільм від автора «Пʼятого елемента» й «Леона» неочікувано порадував кіноманів і кіноманок ще на Венеційському кінофестивалі, де отримав премʼєру. Після останніх достатньо посередніх робіт Бессона (наприклад, «Люсі») чогось хорошого від нього було складно очікувати. Але цій історії про хлопця, який оточив себе собаками, вдалося перевершити сподівання.

Батько покалічив Дугласа (Калеб Лендрі — «Антивірус») ще в дитинстві. Тепер він довіряє лише собакам. Герой живе з ними в закинутому будинку і багато мріє. Він стає драгквін і виконує пісні відомих дів — від Монро до Едіт Піаф. Але за перуками й рожевими сукнями йому не вдасться приховати ані психологічні травми, ані кримінальні справи.

Чотири душі койота/Four Souls of Coyote, реж. Арон Ґаудер

Ця угорська анімація заснована на міфі корінних народів Америки про створення світу, де людина не вінець творіння, а лише його частка. Головний герой — старець, який виліплює це життя з глини. У статуетку вселяються духи предків, які допомагають молодому поколінню індіанців врятувати Землю від екологічної катастрофи.

Фільм номінували на «Оскар» в категорії «Найкращий анімаційний фільм 2022 року», а на головному анімаційному кінофестивалі в Ансі він отримав приз Annecy Cristal. Українська премʼєра відбулася на фестивалі «Кіно сусідів».

Ідеальні дні/Perfect days, реж. Вім Вендерс

Новий фільм класика німецького кіно повністю знятий у Японії. Це фільм про гедоніста, що працює прибиральником міських туалетів. Спочатку режисер хотів зняти короткий метр, але вийшло в нього велике медитативне полотно у форматі 4х3 про щастя, яке ховається в дрібницях. Українська премʼєра відбулася в рамках фестивалю «Нове німецьке кіно».

Головну роль зіграв Кодзі Якусьо, за неї він отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Його персонаж проживає сповнене насолоди життя — при тому що мешкає він у маленькій квартирі й першу половину дня прибирає. А потім читає книги, слухає музику, смакує традиційну їжу, фотографує природу на стару мильницю. Його стала буденність змінюється з появою племінниці, яка більше не хоче жити в золотій клітці родини.

Арґайл/Argylle, реж. Меттью Вон

Як це — бути письменницею, що пише бестселери в стилі бондіани? Режисер стрічки «Kingsman» розповідає про інтровертку-кошатницю, яка несподівано потрапляє у світ своїх книжок. Тепер на неї та її котика в рюкзаку-переносці полюють агенти під прикриттям і таємні вбивці, а не лише запеклі фанати.

Люди дії/Men of deeds, реж. Пол Неґоеску

Румунська комедія про спільноти, які грузнуть у корупції. Це історія толерування злочинів і особисту відповідальність за неминучі наслідки, які ведуть до трагедії. Події відбуваються в селі, що недалеко пішло від урбанізації. Ілає — поліцейський, та він не поспішає реагувати на вбивство, яке сталося в громаді. Натомість зловживає владою.

Світова премʼєра фільму відбулася на офіційному конкурсі кінофестивалю в Сараєві, а в Котбусі він отримав Приз за найкращу акторську гру за роль, яку виконав Юліан Постелніку.

Зона інтересу/The Zone of Interest, реж. Джонатан Ґлейзер

Стрічка, що здобула гран-прі Каннського кінофестивалю 2023-го, показує життя родини коменданта Аушвіцу, яка живе за огорожею концтабору. Подружжя розбудовує райський куточок для своєї великої сімʼї, ігноруючи масові вбивства під носом, до яких вони залучені більше, ніж хочуть уявляти.

Сценарій заснований на однойменній книзі Мартіна Еміса й автобіографії Рудольфа Гесса — першого коменданта Аушвіцу й головного героя цієї стрічки.

Дюна: Частина друга/Dune: Part two, реж. Дені Вільнев

Цей фільм анонсували ще у 2021-му, а у 2023-му реліз перенесли, бо через страйк актори не могли брати участь у зйомках. Утім друга частина епіку Дені Вільева («Той, хто біжить по лезу 2049») вийде вже в лютому. І продовжить розповідь на основі романів Френка Герберта про пустельну планету Арракіс і нащадка дому Атрідів Пола (Тімоті Шаламе — «Вонка»). Він приєднується до племені фременів і йде на війну, що охопить усю імперію.

Режисер не розкриває секретів сюжету, але відомо, що у другій частині більше уваги отримає героїня Чані, яку грає Зендея («Ейфорія»). Також до касту долучилися Флоренс Пʼю («Не хвилюйся, крихітко»), Крістофер Волкен («Сім психопатів»), Остін Батлер («Елвіс») і Лея Сейду («Не час помирати»).

ВЕСНА

Каскадер/The Fall Guy, реж. Девід Літч

Це історія про те, як каскадер став зіркою. Кольт (Раян Ґослінґ — «Барбі») виконує найскладніші трюки в головних блокбастерах. І поки він підкорює серце режисерки, з майданчика зникає головна зірка екшн-кіно. Як найкращого дублера, Кольта відправляють шукати актора. І він вирушає, щоб урятувати фільм і кохання.

Уявні друзі/IF, реж. Джон Кразінскі

А що, як усі, кого ми уявляли в дитинстві, стануть справжніми? Усі ті пухнасті монстри в шафі та під ліжком, бджілки та морквинки, які розмовляють? Американський актор у новій режисерській роботі втілив уявних друзів тих дітей, які вже виросли. І тепер вони шукають нових дітей.

Міккі 17/Mickey 17, реж. Пон Чжун Хо

Режисер оскароносних «Паразитів» цьогоріч випускає новий фільм. Про нього відомо небагато. Це наукова фантастика, а головну роль виконує Роберт Паттінсон («Бетмен»). Він «одноразовий» співробітник, що бере участь у колонізації крижаного світу. Після кожної смерті свідомість Міккі пересаджують у нове тіло.

Фуріоза: Шалений Макс. Сага/Furiosa: A Mad Max Saga, реж. Джордж Міллер

З перервою на один фільм Міллер повертається до своєї саги, цього разу обравши центральною точкою розповіді історію Фуріози (Аня Тейлор Джой — «Хід королеви», «Меню»). Через 45 років після катастрофи на планеті вона вирушає у власну одіссею, шукаючи шлях додому. Подробиці сюжету тримають у таємниці, але є припущення, що приквел торкнеться історії родини Фуріози та її матері, які належать до матріархального суспільства.

Зелений кордон/The Green Border, реж. Аґнешка Голланд

Це фільм, який сильно занепокоїв польський уряд. Президент країни звинуватив Аґнешку Голланд у створенні «нацистської пропаганди часів Другої світової». Незабаром після світової премʼєри й польської хейт-кампанії відбулася українська — на Київському тижні критики.

Стрічка розповідає про мігрантську кризу на польсько-білоруському кордоні, інспіровану Лукашенком у 2021 році. Голланд не соромиться називати прізвища і факти, засуджувати, зображати жорстокість, але дивиться на ситуацію з різних сторін. Зокрема, у стрічці є лінія мігрантів, польського прикордонника, білоруських ментів, волонтерів (поляків і полячок). Є навіть порівняння подій 2021 року із ситуацією, яка склалася на польсько-українському кордоні у 2022-му.

ЛІТО

Спостерігачі/The Watchers, реж. Ішана Шʼямалан

Фото: bloody-disgusting.com

У кінородині Шʼямаланів поповнення: тепер дочка М. Найта Шʼямалана («Шосте відчуття») також режисує, і влітку вийде її дебют. Це готична казка про 28-річну Міну (Дакота Феннінг — «Одного разу в Голлівуді»), яка опинилася в ірландському лісі. У стрічки ще немає трейлеру, але навіть із синопсису зрозуміло, що Ішана перейняла стиль батька. Головна героїня знаходить притулок — і потрапляє в пастку разом з трьома незнайомцями, яких щоночі переслідують таємничі істоти.

Чужий: Ромулус/Alien: Romulus, реж. Федеріко Альварес

Франшиза «Чужого» триває. Новий науково-фантастичний фільм зрежисував автор жахастиків, зокрема, «Зловісних мерців». Ще складно говорити про можливий сюжет, але продюсер Рідлі Скотт (автор «Чужого» 1979 і 2017 років) уже запевнив, що його спадщину не спаплюжили. А майстер саспенсу Ґільєрмо дель Торо («Форма води») оцінив досвід перегляду як «неймовірно напружений».

ОСІНЬ

Бітлджюс 2/Beetlejuice 2, реж. Тім Бертон

Тім Бертон повертає на екрани історію 1988 року про нестерпну родину, яку переслідують духи. У новому фільмі зіграють Джена Ортега, яку режисер відкрив у серіалі «Венздей», Кетрін ОʼГара («Один вдома») і Віллем Дефо («Бідолашні створіння»).

Сценарій написали автори «Венздей» Альфред Гоф і Майлз Міллар, а Бертон долучився пізніше. Залишається сподіватися, що продовження класичної для його фільмографії історії вийде більш вдалим, ніж серіал, створений за такою ж процедурою.

Джокер: Божевілля на двох/Joker: Folie à deux, реж. Тодд Філліпс

Багато було чуток і сподівань щодо продовження фільму про Джокера — злочинця, який орудує в місті Готем, де за правосуддя відповідає Бетмен. Але вже можна говорити точно — улітку 2024 року в український прокат вийде продовження «Джокера» від Тодда Філліпса з Гоакіном Феніксом у головній ролі. Події розгортатимуться в психіатричній лікарні, а подругу злодія Гарлі Квін зіграє Леді Ґаґа («Дім Ґуччі»).

Folie à deux — це термін для психічного захворювання, яке спостерігають у парах чи сімʼях. Також його називають спільним психозом або маревним розладом. Чого ще ми могли очікувати від продовження історії?

Мудрі хлопці/Alto Knights, реж. Баррі Левінсон

Фото: imdb.com

Це фільм від режисера «Людини дощу» Баррі Левінсона і сценариста «Казино» й «Ірландця» Ніколаса Піледжі. У центрі сюжету — американці італійського походження Віто Дженовезе і Френк Костелло, які керують двома різними злочинними родинами в середині ХХ століття. Дженовезе намагався вбити Костелло в 1957 році, хоча той і відійшов від справ.

У головній ролі, як би очікувано це не прозвучало — Роберт де Ніро. Його ворога зіграє Космо Джарвіс («Гострі картузи»).

Гладіатор 2/Gladiator 2, реж. Рідлі Скотт

Фото: imdb.com

Не встигли ми відійти від «Наполеона», як Рідлі Скотт повертається з другою частиною однієї з головних стрічок своєї фільмографії. Події сиквелу розгортатимуться через 25 років у Римі, під час правління імператора Коммода, а головним героєм стане племінник Коммода Луцій. Його зіграє Пол Мескаль («Після сонця»).

Також у касті заявлені Конні Нільсен («Місія на Марс»), Дензел Вашинґтон («Макбет»), Баррі Кіоґан («Банши Інішерина»), Педро Паскаль («Нестерпна тяжкість величезного таланту»).

І ЗНОВУ ЗИМА

Муфаса: Король Лев/Mufasa: The Lion King, реж. Баррі Дженкінс

Фото: latercera.com

У грудні 2024-го, до 30-річчя Walt Disney Studios Motion Pictures вийде приквел про Короля тварин. Сімба — правитель, тож хоче, щоб його левеня пішло ти самим слідом. Рафікі, Тімон і Пумба розповідатимуть йому історію складних стосунків Муфаси з братом Шрамом.

Режисерське крісло посів лауреат премії «Оскар» за фільм «Місячне сяйво» Баррі Дженкінс. Сценарій написав Джефрі Натансон — автор «Впіймає мене, якщо зможеш», «Термінал» і останнього «Короля Лева».

Носферату/Nosferatu, реж. Роберт Еґґерс

Фото: instagram/empiremagazine

Майстер фольклорних горорів зняв римейк однойменного німого фільму 1922 року. У центрі готичного сюжету — агент з нерухомості Томас (Ніколас Голт — «Ренфілд») і його дружина Еллен (Лілі-Роуз Депп — «Ідол»). Своїми темними чарами їх підкорює вампір, граф Орлок (Білл Скашгорд — «Воно). На своєму шляху подружжю також доведеться зустріти шаленого мисливця за вампірами (Віллем Дефо — «Маяк»).

25 грудня 2024 року намічається новий «барбінгеймер»: стало відомо, що в один день з «Носферату» відбудеться реліз фільму ще одного режисера горорів Джордана Піла, який поки що тримають у глибокій таємниці. Але обовʼязковою його умовою є премʼєра на Різдво.

ДАТА РЕЛІЗУ В УКРАЇНІ НЕВІДОМА

Love, Lies, Bleeding, реж. Роуз Ґласс

Уже в січні 2024 року на кінофестивалі «Санденс» відбудеться світова премʼєра фільму з Крістен Стюарт («Спенсер») у головній ролі. Вона грає менеджерку тренажерної зали Лу, яка закохується в бодибілдерку Джекі, що мріє про успіх. Але їхні почуття й пристрасть затягнуть обох у пригоду, сповнену небезпек, таємниць родини Лу й убивств. Про реліз у 2024 році нещодавно оголосив дистрибʼютор Arthouse Traffic.

Challengers, реж. Лука Гуаданіньйо

Один із тих фільмів, реліз котрих відклали через страйк. У роботи Гуаданіньйо навіть була запланована світова премʼєра на 80-му Венеційському кінофестивалі — вона мала стати фільмом-відкриттям.

Розповідь розгортається навколо трьох гравців, які знали один одного в підлітковому віці. Тепер Таші (Зендая), Патрік (Джош ОʼКонор — «Корона») і Арт (Майк Файст — «Вестсайдська історія») змагаються на тенісному турнірі, щоб стати переможцем Великого шолома. Але їхнє суперництво не закінчується на корті.

Громадянська війна/Civil War, реж. Алекс Ґарленд

Найдорожчий проєкт кінокомпанії А24 — новий фільм режисера «Анігіляції» й «Ex Machina» коштує 75 млн доларів. У близькому майбутньому команда журналістів подорожує Сполученими Штатами під час громадянської війни, що стрімко загострюється й занурює величезну країну в апокаліпсис. Прокат в Америці запланували на 26 квітня 2024 року.