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Музей Києва прийняв колекцію майбутнього Музея Авангарду

Її можна побачити на виставці, що триває до 7 січня.

Фото: facebook.com/kyivhistorymuseum

Музей історії міста Києва розпочав співпрацю з ГО «Музей Авангарду». Про це оголосили 20 грудня на відкритті виставки “Український авангард. Еволюція. Нові надходження,” що триватиме в Музеї Києва до 7 січня 2024 року.

Виставка представляє 33 предмети, передані Музею Києва для створення муніципального Музею Авангарду. За задумом організаторів, ці роботи стануть ядром колекції майбутнього музею. Серед них нема творів власне авангарду першої третини ХХ ст, але є твори українських художників від 1960х до сучасності. Цих художників організатори зараховують до другої хвилі авангарду (1960-ті, Олександр Дубовик, Віктор Рижих), третьої (1980-1990-ті, Анатолій Криволап, Марко Гейко, Микола Кривенко, Тіберій Сільваші, Олександр Бабак, Олександр Дяченко, Василь Бажай, Олександр Сухоліт, Віктор Сидоренко, Олег Тістол, Олександр Ройтбурд, Микола Маценко, Ігор Ступаченко, Максим Мамсіков) та четвертої (початок ХХІ ст, Роман Мінін, Анна Миронова). 

Директорка Музею Києва Діана Попова на відкритті виставки
Фото: facebook.com/kyivhistorymuseum
Директорка Музею Києва Діана Попова на відкритті виставки

Твори безкоштовно передали музею колекціонери, меценати, художники. Експертом та партнером створення Музею Авангарду став мистецтвознавець, колекціонер Едуард Димшиц, головним науковим консультантом – мистецтвознавець Дмитро Горбачов. Головою ГО «Музей Авангарду» обрали колекціонера, власника галереї “Триптих” Юрія Комелькова. 

Серед партнерів проєкту – ГО “Український клуб колекціонерів сучасного мистецтва”, фонди Воронова, Адамовського, Stedley, Інститут проблем сучасного мистецтва, Галерея М17, видавництво «РОДОВІД».

Фото: facebook.com/kyivhistorymuseum

Фото: facebook.com/kyivhistorymuseum

Новини Музею Києва:

  • в музеї триває виставка «Київська ялинка від XIX cт. - до сьогодення», що показує, як змінювались традиційні різдвяні та новорічні прикраси за 150 років;

  • восени музей презентував каталог «Моя історія. 32 роки Незалежності»; у рамках презентації відбулась панельна дискусія «Свобода. Культура. Мистецтво. Історія незалежної України мовою візуальних образів».

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