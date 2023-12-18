Британський актор Стівен Фрай долучився до створення документального фільму про постраждалих від війни українців

Британський актор і письменник Стівен Фрай долучився до створення документального фільму, який розповідає про українців, які залишили через війну свої домівки.

Про це повідомляє Deadline.

Фільм "Ми вдома" (We Are Home) знімали у місті Сколе Львівської області. У стрічці йдеться про кількох дітей з різних куточків України, які через війну залишили свої домівки.

Стівен Фрай прочитав у стрічці закадровий текст.

Режисером фільму є Антон Чистяков, продюсеркою – відома британська акторка Кейлі-Пейдж Ріс.

"Для мене велика честь, що Стівен погодився озвучити наш документальний фільм. Я написала Стівену особистого листа, в якому детально описала проєкт і неймовірну команду, яку ми залучили до роботи над проєктом", - розповіла Кейлі-Пейдж Ріс.

Наразі фільм не вийшов у прокат, його фестивальний показ планується наступного року.