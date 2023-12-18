Британський актор Стівен Фрай долучився до створення документального фільму про постраждалих від війни українців

Британський актор і письменник Стівен Фрай долучився до створення документального фільму, який розповідає про українців, які залишили через війну свої домівки.
Про це повідомляє Deadline.
Фільм "Ми вдома" (We Are Home) знімали у місті Сколе Львівської області. У стрічці йдеться про кількох дітей з різних куточків України, які через війну залишили свої домівки.
Стівен Фрай прочитав у стрічці закадровий текст.
Режисером фільму є Антон Чистяков, продюсеркою – відома британська акторка Кейлі-Пейдж Ріс.
"Для мене велика честь, що Стівен погодився озвучити наш документальний фільм. Я написала Стівену особистого листа, в якому детально описала проєкт і неймовірну команду, яку ми залучили до роботи над проєктом", - розповіла Кейлі-Пейдж Ріс.
Наразі фільм не вийшов у прокат, його фестивальний показ планується наступного року.
- Актор і режисер Стівен Фрай був ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів в Україні.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ряд письменників і правовласників відмовилися видавати та перевидавати свої книжки на території Росії (Стівен Кінг, Ніл Гейман, Лінвуд Барклай, Ребекка Кван, Джо Аберкромбі, Адам Пшехшта, Голлі Блек, Стівен Фрай, Джон Кроулі та ін.). Джоан Роулінг відкликала права на книжки про Гаррі Поттера з двох найбільших електронних бібліотек РФ і дозволила викласти у вільний доступ усі твори цієї серії для українців.