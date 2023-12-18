Головне за понеділок, 18 грудня: бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС, "прослушка" Залужного

Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України.

За словами Верховного представника із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозепа Борреля, в цьому пакеті пропонується "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

ЄС зокрема запроваджує заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів із Росії.

Крім цього, експортерам ЄС за контрактом заборонили реекспорт до Росії особливо чутливих товарів і технологій. Це поширюється на товари, що використовуються у російських військових системах, виявлені на полі бою в Україні або мають вирішальне значення для розробки, виробництва чи використання цих військових систем, а також авіаційні товари та озброєння.

Подробиці – в новині.

Під персональні санкції ЄС потрапили син колишнього тимчасового виконувача обов'язків президента РФ Дмитра Медведєва, російські пропагандисти і колаборанти.

Блок заморозить активи понад 140 фізичних і юридичних осіб.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 92 бойових зіткнення.

Ворог завдав ракетного і шістьох авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 9 атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 грудня – в нашій новині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відкинув припущення про те, що апарат прослуховування в одному з його робочих місць поставили представники самого Генштабу. "З вухами вже давно не працюємо", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Цей кабінет не був його постійним. Залужний мав там працювати сьогодні, а за день до того там виявили пристрій для прослуховування. "В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку – ред.)", – сказав він.

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну". "Все може бути. Слідство доведе, що це було", – сказав він.

Докладніше – в новині.

Танковому підрозділу 1-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Буревій" потрібен монокуляр нічного бачення типу AGM PVS 14 NL1.

Танкісти вирушають на відповідальну ділянку фронту і просять підтримати. За вашої підтримки захисники самовіддано працюватимуть по ворогу – вдень і вночі, в режимі 27/7.

Лінк на банку для збору "Монокуляр нічного бачення AGM PVS 14 NL1" – Тимур Нагалевський, командир відділення зв’язку підрозділу.

Номер картки банки – 5375 4112 1072 3297.

Монокуляр AGM PVS-14 може бути використаний як портативний пристрій або бути надітим на ремінь на голові чи прикріпленим до бойової каски. Він відповідає військовим стандартам 810G. Цей монокуляр обладнаний ручним регулюванням посилення, функцією автоматичного вимкнення яскравого світла і вбудованим інфрачервоним підсвічуванням. Ці функції роблять його високоякісним та надійним приладом для військових операцій.

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Офіс президента. Акредитація представників засобів масової інформації проводиться до 16:00 18 грудня.

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!