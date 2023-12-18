Залужний відкинув припущення щодо встановлення прослуховування Генштабом

Головком і раніше використовував це приміщення, але давно.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відкинув припущення про те, що апарат прослуховування в одному з його робочих місць поставили представники самого Генштабу. " З вухами вже давно не працюємо", сказав він у коментарі РБК-Україна.

Цей кабінет не був його постійним. Залужний мав там працювати сьогодні, а за день до того там виявили пристрій для прослуховування.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку – ред.)", – сказав він.

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було", – сказав він.

На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:

"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".

"Прослушка" Залужного