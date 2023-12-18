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Залужний відкинув припущення щодо встановлення прослуховування Генштабом

Головком і раніше використовував це приміщення, але давно. 

Залужний відкинув припущення щодо встановлення прослуховування Генштабом
Фото: скрин відео з фб-сторінки Головнокомандувача ЗС України / CinC AF of Ukraine

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відкинув припущення про те, що апарат прослуховування в одному з його робочих місць поставили представники самого Генштабу. " З вухами вже давно не працюємо", сказав він у коментарі РБК-Україна.

Цей кабінет не був його постійним. Залужний мав там працювати сьогодні, а за день до того там виявили пристрій для прослуховування.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку – ред.)", – сказав він.

Сам Залужний розцінює цей інцидент "як війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було", – сказав він. 

На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне:

"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися".

"Прослушка" Залужного 

  • Учора журналісти УП повідомили, що у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування. Також, за даними видання, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.
  • Згодом в СБУ підтвердили виявлення відповідного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. За попередніми даними виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. 
  • Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр сьогодні заявила, що "працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці". 
  • У Генштабі уточнили, що перевірка на прослуховування була плановою. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.
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