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На Авдіївському напрямку росіяни за тиждень провели понад 300 безуспішних атак, – речник Генштабу

Ворог продовжує наступати в районі Авдіївки. 

На Авдіївському напрямку росіяни за тиждень провели понад 300 безуспішних атак, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Куп'янському напрямку окупанти протягом тижня наступали в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської. Захисники відбили 79 атак противника.

На Лиманському ворог вів штурмові дії в районах Макіївки та Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де Сили оборони протягом тижня відбили 32 атаки. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут протягом тижня відбили 71 атаку", – сказав він.

У той же час на Бахмутському напрямку захисники продовжують завдавати ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку ворог продовжує наступати в районі Авдіївки.

Окупанти безуспішно провели понад 300 атак на Сили оборони в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського. Захисники завдали чималих втрат ворогу.

На Мар'їнському росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнку. Окупанти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки.

На цьому напрямку захисники відбили 92 атаки противника. На Шахтарському напрямку росіяни провели понад 10 безуспішних атак в районах Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької.

"На Запорізькому напрямку протягом тижня ворог 49 разів проводив безуспішні штурмові дії в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", – сказав Ковальов. Він додав, що водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупантам втрат, виснажують ворога.

На Херсонському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на веденні оборони та витісненні Сил оборони з зайнятих плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Ворог удосконалює мінні загородження та логістику, продовжує бити по Херсонській та Миколаївській областях.

Протягом тижня ворог завдав 41 ракетного і 237 авіаударів, здійснив 410 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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