Росіяни випустили 374 снаряди по Херсонщині, одна людина загинула

Російські окупаційні війська за минулу добу випустили 374 снаряди з різних видів зброї по Херсону та області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів. ", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

У результаті російської агресії одна людина загинула.

Як повідомлялося, в неділю внаслідок обстрілу Дар'ївки на Херсонщині було поранено шістьох поліцейських.