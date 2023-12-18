За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів, 44 танки, 38 артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 347 160 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1090 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 347 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 347160 (+1090) осіб

танків - 5783 (+44)

бойових броньованих машин - 10752 (+60)

артилерійських систем - 8175 (+38)

РСЗВ - 926 (+3) од,

засоби ППО - 610 (+1)

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12)

крилаті ракети - 1610 (+0)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56)

спеціальна техніка -1198 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.