За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів, 44 танки, 38 артсистем

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1090 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 347 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 347160 (+1090) осіб
- танків - 5783 (+44)
- бойових броньованих машин - 10752 (+60)
- артилерійських систем - 8175 (+38)
- РСЗВ - 926 (+3) од,
- засоби ППО - 610 (+1)
- літаків - 324 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12)
- крилаті ракети - 1610 (+0)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56)
- спеціальна техніка -1198 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.