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За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів, 44 танки, 38 артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 347 160 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 1 090 окупантів, 44 танки, 38 артсистем
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1090 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 347 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 347160 (+1090) осіб
  • танків - 5783 (+44)
  • бойових броньованих машин - 10752 (+60)
  • артилерійських систем - 8175 (+38)
  • РСЗВ - 926 (+3) од,
  • засоби ППО - 610 (+1)
  • літаків - 324 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12)
  • крилаті ракети - 1610 (+0)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56)
  • спеціальна техніка -1198 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

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