Головне за неділю, 17 грудня: збиття Су-25, обстріл Херсонщини, атака на військовий аеродром РФ

54 бойові зіткнення, ворожі обстріли, довгоочікувані самохідні міномети Rak від Польщі, бій поблизу російського Тєребрено, аварія автобусу з українцями в Словаччині. Яким запам’ятається 662-й день повномасштабної війни.

Сьогоднішня атака на аеродром у Морозовську Ростовської області є спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ. Ворогу завдали суттєвих збитків, повідомили джерела LB.ua.

У джерелах зазначають, що летовище в Морозовську було важливою ціллю, адже там місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.

В момент удару на летовищі перебувало до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

"Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в рф уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки", — зазначає джерело.

Російська армія збила власний літак.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил Миколи Олещука, це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!", – повідомив Олещук.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 54 бойові зіткнення.

Ворог завдав 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так українські захисники відбили 6 атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 грудня – в нашій новині.

У неділю вранці російські війська обстріляли середмістя Херсону та село Дар'ївка. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний чоловік, поранення дістали шестеро поліцейських, повідомляє обласна Херсонська прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєребрено Белгородської області РФ.

Унаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму, знищено взводний опорний пункт російських військ.

“Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону”, − йдеться у повідомленні.

Так за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

Україна отримала від Польщі самохідні міномети Rak. 24 машини Польща обіцяла передати ще у березні, розповів військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Самохідні міномети Rak - 120-мм міномети, які встановлені на броньовану колісну платформу і можуть вести навісний вогонь із відстані до 12 км. Машини для України обладнали спеціальним антидроновим захистом.

"Ці машини допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи під захистом сталевої броні. Після стрільби самохідний міномет може швидко залишити позицію та відійти на безпечну відстань", — розповідає Рьопке.

У Словаччині автобус з українцями з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії є постраждалі, серед яких діти, інформує словацьке видання Aktuality.

Відомо, що ДТП сталася біля села Даргов Требішівського району. Там автобус з українською реєстрацією з'їхав у кювет та перекинувся. За інформацією словацьких рятувальних служб, у автобусі перебували 53 пасажири та 2 водії. Про точну кількість українців невідомо.

У центрі служби екстреної медичної допомоги Словаччини розповіли, що внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, серед них є діти. Наразі число постраждалих може бути не точним. Поранених транспортують до лікарень.

Поліція Словаччини усуває наслідки аварії.

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