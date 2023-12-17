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Внаслідок обстрілу Дар'ївки на Херсонщині поранено шістьох поліцейських

Окупанти продовжують терор у Херсонські області.

Внаслідок обстрілу Дар'ївки на Херсонщині поранено шістьох поліцейських
Фото: прокуратура Херсонської області

У неділю вранці російські війська обстріляли середмістя Херсону та село Дар'ївка. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний чоловік, а також поранення дістали шестеро поліцейських. 

Про це повідомляє обласна Херсонська прокуратура.

За даними слідства, 17 грудня близько 10:20 російська армія обстрілювала середмістя Херсона. 

"Під час ранкового обстрілу села Дар'ївка поранень дістали шестеро поліцейських", — зазначили у відомстві.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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