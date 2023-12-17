Депутату із Закарпаття, який підірвав гранати під час сесії сільради на Закарпатті, обрали запобіжний захід

Депутату, який підірвав гранати під час сесії сільради на Закарпатті, обрали запобіжний захід.

Як повідомили в Ужгородському міськрайонному суді, відповідно до ухвали, 54-річному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Чоловіка підозрюють у вчиненні терористичного акту. У суді зазначили, що для цього він, за поки що нез’ясованих обставин, придбав 3 вибухові пристрої. Згодом разом з іншими депутатами прибув на засідання 24 сесії Керецьківської сільської ради VIII скликання. Як повідомляють, підозрюваний намагався вплинути на прийняття рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного.

Тоді ненадовго залишив приміщення проведення сесії, а коли повернувся, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу. У наслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі.

Один з потерпілих від отриманих травм помер.

Деталі події: