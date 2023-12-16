Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
ГоловнаСуспільствоПодії

Депутат із Закарпаття, який підірвав гранати в сільраді, отримав підозру

Йому інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Депутат із Закарпаття, який підірвав гранати в сільраді, отримав підозру
Фото: Нацполіція

Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідчі спецслужби кваліфікують інцидент як теракт, який призвів до тяжких наслідків.

Місцевому депутатові інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

"Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення", - озвучили подробиці трагедії в СБУ.

Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання депутата, де, серед іншого, виявили «передсмертну записку». Її зміст наразі вивчають.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що 15 грудня у с. Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради підозрюваний кинув на підлогу у залі три гранати, які одразу здетонували. На сесії депутати розглядали питання ухвалення бюджету на 2024 рік.

Що відомо про вибухи на засіданні Керецьківської сільради 

  • Напередодні на засіданні сільської ради чоловік зайшов до кабінету і підірвав декілька гранат. 
  • За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу", але офіційних даних про це немає. Закарпатський осередок партії не коментує трагедію.
  • Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies