Депутат із Закарпаття, який підірвав гранати в сільраді, отримав підозру

Йому інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідчі спецслужби кваліфікують інцидент як теракт, який призвів до тяжких наслідків.

Місцевому депутатові інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

"Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення", - озвучили подробиці трагедії в СБУ.

Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання депутата, де, серед іншого, виявили «передсмертну записку». Її зміст наразі вивчають.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що 15 грудня у с. Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради підозрюваний кинув на підлогу у залі три гранати, які одразу здетонували. На сесії депутати розглядали питання ухвалення бюджету на 2024 рік.

Що відомо про вибухи на засіданні Керецьківської сільради