Партизани руху "АТЕШ" проникли у частину "Росгвардії" у Москві

Українське підпілля провело розвідку в Головному управлінні Росгвардії у Москві. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш". Наразі підпілля веде спостереження за ГУ Росгвардії в Москві.

"Наші агенти ретельно проводять розвідку за територією головного управління розгвардії у Москві за адресою: вул. Твардовського, 2, корп. 2, прагнучи добути якнайбільше важливої інформації про діяльність цього управління. Ми уважно реєструємо активність довкола управління, фіксуємо рух персоналу, а також оглядаємо інфраструктуру та загальний ритм роботи", – пишуть партизани.

В "Атеш" наголосили, що до партизанського руху щодня додаються нові агенти, які збирають інформацію про військові структури по всій території Російської Федерації.