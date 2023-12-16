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Окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів до Куп'янська з метою знову захопити місто

Куп'янськ є важливим логістичним центром для російської армії.

Окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів до Куп'янська з метою знову захопити місто
Фото: змі окупантів

Ворог не покидає спроб знову захопити Куп'янськ Харківської області, який є важливим логістичним центром для російської армії. Щоб посилити штурми міста, окупанти перекидають туди резервні штурмові батальйони. 

Про це заявив начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За словами Фітьо, ворог несе чималі втрати на Куп'янському напрямку і для того, аби відновити штурмові дії, росіяни передикають туди штурмові батальйони, не жаліючи людські ресурси.

"Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс для них ролі не відіграє. Кидають своїх людей на штурми, розвідку боєм та просто "м'ясні штурми", – додає Фітьо.

Ситуація на Куп'янському напрямку:

  • Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022. З літа 2023 росіяни намагаються повторно окупувати це логістично важливе місто.
  • У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії. 
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.
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