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Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запроіжжя

Зруйновані житлові будинки.

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запроіжжя
Фото: Юрій Малашко

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. На щастя мирні жителі не постраждали, є руйнування житлових будинків, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"19 ворожих БПЛА атакували Залізничне, Малу Токмачку, Малинівку, Роботине, Новожарівку, Щербаки та Новоданилівку. 88 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Чарівного, Лугівського, Білогір'я, Преображенки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню", – йдеться у повідомленні.

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