Внаслідок обстрілу Херсонщини четверо людей отримали поранення

Впродовж минулої доби росіяни атакували Херсонщину та здійснили 83 обстріли з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них – 3 "Shahed". Внаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів.
Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", – ідеться у повідомленні.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
- Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.