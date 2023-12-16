Внаслідок обстрілу Херсонщини четверо людей отримали поранення

Лише за добу по Херсону та області ворог здійснив 83 обстріли.

Впродовж минулої доби росіяни атакували Херсонщину та здійснили 83 обстріли з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них – 3 "Shahed". Внаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", – ідеться у повідомленні.