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Внаслідок обстрілу Херсонщини четверо людей отримали поранення

Лише за добу по Херсону та області ворог здійснив 83 обстріли.

Внаслідок обстрілу Херсонщини четверо людей отримали поранення
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Впродовж минулої доби росіяни атакували Херсонщину та здійснили 83 обстріли з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них – 3 "Shahed". Внаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі.

"Через російську агресію 4 людини  дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

  • За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
  • Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.
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