Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра

Російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи . Про це повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Сергій Братчук, пише Цензор.нет.

"Ворог намагається кожного дня змінювати тактику, дуже активно працює ворожа артилерія, авіація. Ну і така родзинка за останні дні: ворог намагається на техніці закидувати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається. Після відповідної артилерійської підготовки, авіаційного тиску знищується техніка ворожа і цей десант", — наголосив Братчук.

Крім того росіяни почали фільтраційні заходи на тимчасово окупованій частині Херсонської області серед місцевого населення та намагаються виявити українське підпілля.