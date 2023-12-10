Сили оборони знищили ще 700 російських окупантів

За добу українські військові знищили ще +700 окупантів, а також чимало ворожої техніки. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня склали 338 820 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 338 820 (+700 ) осіб,

танків ‒ 5636 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 10 529 (+10) од,

артилерійських систем – 8064 (+6) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),

крилаті ракети ‒ 1586 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25) од,