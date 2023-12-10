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Сили оборони знищили ще 700 російських окупантів

Металобрухтом стали 4 ворожі танки, 10 броньованих машин та 6 артилерійських систем.

Сили оборони знищили ще 700 російських окупантів

За добу українські військові знищили ще +700 окупантів, а також чимало ворожої техніки. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня склали 338 820 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 338 820  (+700 ) осіб,
  • танків  ‒ 5636 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 529 (+10) од,
  • артилерійських систем – 8064 (+6) од,
  • РСЗВ – 919  (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136  (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1586 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1162 (+3).
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