Сили оборони знищили ще 700 російських окупантів

За добу українські військові знищили ще +700 окупантів, а також чимало ворожої техніки. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня склали 338 820 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 338 820 (+700 ) осіб,
- танків ‒ 5636 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10 529 (+10) од,
- артилерійських систем – 8064 (+6) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1586 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1162 (+3).