Передумов для блекаутів наразі немає, – міністр енергетики

Відключення можливі лише у випадку масованих атак росіян, але, як запевняє міністр, вони матимуть тимчасовий характер.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що поки передумов для блекаутів немає, повідомляє Укрінформ.

“Єдина загроза – це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть – це складно", – сказав Галущенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі немає передумов для блекаутів.

“Навіть якщо відбудеться критичний вплив на енергосистему внаслідок атак, блекаути можуть бути, але вони матимуть тимчасовий характер”, – запевнив Галущенко.