Передумов для блекаутів наразі немає, – міністр енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що поки передумов для блекаутів немає, повідомляє Укрінформ.
“Єдина загроза – це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть – це складно", – сказав Галущенко в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що наразі немає передумов для блекаутів.
“Навіть якщо відбудеться критичний вплив на енергосистему внаслідок атак, блекаути можуть бути, але вони матимуть тимчасовий характер”, – запевнив Галущенко.
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