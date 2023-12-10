У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
ГоловнаСуспільствоВійна

Передумов для блекаутів наразі немає, – міністр енергетики

Відключення можливі лише у випадку масованих атак росіян, але, як запевняє міністр, вони матимуть тимчасовий характер.

Передумов для блекаутів наразі немає, – міністр енергетики
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що поки передумов для блекаутів немає, повідомляє Укрінформ. 

“Єдина загроза – це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть – це складно", – сказав Галущенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі немає передумов для блекаутів.

“Навіть якщо відбудеться критичний вплив на енергосистему внаслідок атак, блекаути можуть бути, але вони матимуть тимчасовий характер”, – запевнив Галущенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies