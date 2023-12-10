​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення: росіяни знову обстрілюють Херсонщину

Окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів.

Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення: росіяни знову обстрілюють Херсонщину
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Впродовж минулої доби російські війська знову вдалися до обстрілів Херсонської області. Ворог обстрілював з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсонській області росіяни здійснили 71 обстріл, випустивши 264 снаряди. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies