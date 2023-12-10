Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення: росіяни знову обстрілюють Херсонщину

Впродовж минулої доби російські війська знову вдалися до обстрілів Херсонської області. Ворог обстрілював з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсонській області росіяни здійснили 71 обстріл, випустивши 264 снаряди. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — ідеться у повідомленні.