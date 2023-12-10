РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО, однак не надто вдало

Окупанти використовують крилаті ракети-приманки Х-55, які дуже нагадують модернізований варіант ракети Х-101, щоб заплутати українську ППО.

Росія почала використовувати крилаті ракети-приманки, схожі на Х-55, щоб заплутати і виснажити українську ППО. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, така стратегія Росії зазнала невдачі.

За інформацією аналітиків, російські ракети-приманки не змогли подолати українську протиповітряну оборону під час ракетних ударів по Києву 8 грудня.

Відомий російський блогер заявив, що російські війська використовували крилаті ракети-приманки Х-55, які дуже нагадують модернізований варіант ракети Х-101, щоб заплутати українську ППО.

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Російські блогери скаржаться, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб виснажити українську ППО через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, – зазначають аналітики.

Раніше російські війська використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет і безпілотників як приманки для подолання української протиповітряної оборони та компенсації малих запасів високоточних ракет.

Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що українські сили не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію України настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Наш військовий оглядач Костянтин Машовець 8 грудня заявив, що російські війська ведуть посилену повітряну розвідку перед тим, як завдати широкомасштабних дальніх ударів по цілях на сході та півдні України.

За словами оглядача, російські війська здійснили сім розвідувальних польотів перед ракетними ударами 8 грудня, що значно більше порівняно з одним-двома польотами в попередні дні.

Російські війська, ймовірно, намагаються протистояти обмеженій протиповітряній обороні України перед очікуваною широкомасштабною зимовою ударною кампанією.