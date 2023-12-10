Головне за ніч та ранок неділі, 10 грудня: відбиті ворожі атаки, обстріл Нікополя, ймовірність блекаутів

60 бойових зіткнень, штурмові дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація на кордоні з Польщею.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 60 бойових зіткнень.

https://lb.ua/society/2023/12/10/588290_avdiivskomu_bahmutskomu.html

Ситуація на Таврійському напрямку залишається складною. Сили оборони відбили 33 ворожі атаки. Також Сили оборони продовжують утримувати зайняті позиції лівобережжя Дніпра.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 700 російських окупантів. На металобрухт перетворилися ще 4 ворожі танки, 10 броньованих машин та 6 артилерійських систем.

https://lb.ua/society/2023/12/10/588294_sili_oboroni_znishchili_shche_700.html

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі ворог завдав ударів по Нікополю з важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

https://lb.ua/society/2023/12/10/588288_unochi_rosiyani_obstrilyali.html

Як зазначили у Дніпропетровській ОВА, наразі атаковану територію обстежують та з'ясовують наслідки.

"Щодо збитої вчора над Криворіжжям ворожої ракети. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали", повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що поки передумов для блекаутів немає.

https://lb.ua/society/2023/12/10/588285_peredumov_blekautiv_narazi.html

“Єдина загроза – це атаки росіян. Передбачити рівень атак, і коли вони будуть – це складно", – сказав Галущенко в ефірі телемарафону.

“Навіть якщо відбудеться критичний вплив на енергосистему внаслідок атак, блекаути можуть бути, але вони матимуть тимчасовий характер”, – запевнив Галущенко.

Через блокування українсько-польського кордону у черзі застрягли майже 3,5 тисячі вантажівок. Польські перевізники продовжують блокувати рух на чотирьох пунктах пропуску, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

https://lb.ua/society/2023/12/10/588300_blizko_35_tisyachi_vantazhivok_dosi.html

За словами Демченка, найбільша черга навпроти ПП "Шегині" — 1200 одиниць і ПП "Ягодин" — 900 одиниць.

Впродовж доби певне просування спостерігається, однак не таке значне, як було 6 листопада.

"Ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", де порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України, поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", — додав Демченко.

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