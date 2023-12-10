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На Таврійському напрямку росіяни знову використовують авіацію, — Тарнавський

Кількість ворожих штурмових дій зменшилася.

На Таврійському напрямку росіяни знову використовують авіацію, — Тарнавський
Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на позиції з протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК)
Фото: Десантно-штурмові війська у Telegram

Окупанти зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та знову почали задіювати для ударів авіацію. За добу ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів, — зазначає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

"В операційній зоні ОСУВ “Таврія” українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського", — пише генерал Тарнавський. 

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 337 осіб.

Українські військові знищили 5 ББМ та 1 артсистему. Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено.

  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак. 
  • На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямках підрозділи сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.
  • Водночас, на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 
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