На Таврійському напрямку росіяни знову використовують авіацію, — Тарнавський

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на позиції з протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК)

Окупанти зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та знову почали задіювати для ударів авіацію. За добу ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів, — зазначає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

"В операційній зоні ОСУВ “Таврія” українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського", — пише генерал Тарнавський.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 337 осіб.

Українські військові знищили 5 ББМ та 1 артсистему. Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках впродовж доби Сили оборони відбили понад 30 ворожих атак. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямках підрозділи сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.