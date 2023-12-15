За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 15 грудня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 41 вибух.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, та випустили по ній ракети з вертольотів.

Новослобідську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Зноб-Новгородську - з мінометів.

Також російська армія скинула на Краснопільську громаду з БпЛА три ВОГи.