За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 15 грудня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 41 вибух.
Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, та випустили по ній ракети з вертольотів.
Новослобідську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Зноб-Новгородську - з мінометів.
Також російська армія скинула на Краснопільську громаду з БпЛА три ВОГи.