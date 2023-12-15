Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

Техніка вже прибула до України.

В якості гуманітарної допомоги Республіка Корея передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії DOK-ING. Техніка прибула в пункт призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС.

Про це повідомляє Посольство України у Південній Кореї.

"В рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці Урядом Республіки Корея за сприяння Посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій в якості гуманітарної допомоги 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING", — пишуть у відомтсві.

Станом на сьогодні техніка прибула в пункт призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процеі гуманітарного розмінування деокупованої території України.