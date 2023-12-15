На Миколаївщині колаборантка отримала 5 років тюрми

Під час окупації м. Снігурівка колаборантка добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

На Миколаївщині колаборантка отримала (враховуючи її співпрацю зі слідством) реальний термін ув’язнення, 5 років тюрми, за співпрацю з агресором під час окупації частини області.

Про це повідомило Управління СБ України в Миколаївській області.

Встановлено, що під час окупації м. Снігурівка колаборантка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Обіймаючи «посаду», вона сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону.

Ворожа поплічниця активно залучала мешканців міста до злочинної діяльності: проводила співбесіди та пропагувала уявне покращення життя та підтримку з боку РФ.

Після деокупації району намагалася втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України. Однак уникнути правосуддя зловмисниці не вдалось, її затримали контррозвідники СБУ.

Завдяки беззаперечним доказам української спецслужби зловмисницю визнано винною за ч.5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд призначив їй 5 років тюрми, враховуючи її співпрацю зі слідством. Апеляційний суд залишив вирок без змін.