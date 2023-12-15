"Путін збрехав": у ГУР назвали кількість армії РФ, що воює проти України

Президент Росії Володимир Путін під час пресконференції назвав невірну кількість військових, які воюють проти України. Він зазначив про 617 тисяч, але, за даними української розвідки, "реальне число" армії РФ – близько 450 тисяч.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".

"Ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати інші країни та «мотивувати» росіян... Це не єдина брехня, яка лунала вчора з вуст російського диктатора. В принципі кожного разу, коли він там відкривав рота, він брехав. Але разом з тим російський диктатор вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і заявив, що має намір їх продовжувати", – сказав Юсов.

Він зазначив, що зараз проти України наразі воюють близько 450 тисяч окупантів.

"Не та цифра, яку вчора озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. В цілому - це пропаганда", – додав Юсов.

Що передувало

14 грудня Путін провів "пряму лінію", під час якої заявив, що на війні в Україні нібито знаходяться 617 тисяч російських військових. Крім того, він стверджував, що крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців".

Під час свого виступу, який тривав більше чотирьох годин, Путін закликав до "денацифікації України, її демілітаризації та нейтрального статусу". Також він заявив, що миру не буде, поки не буде досягнуто цілей в Україні.

Станом на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні 343 890 військових.