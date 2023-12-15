«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

По 10 та 15 років отримали терористи, які зізналися у "фосфорних" атаках на Україну

Українські захисники взяли обох у полон під Бахмутом.

По 10 та 15 років отримали терористи, які зізналися у "фосфорних" атаках на Україну
Фото: t.me/markushyn

Завдяки Службі безпеки України реальні терміни ув’язнення отримали двоє ворожих поплічників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті. Їх взяли у полон військові ЗСУ під Бахмутом.

Як повідомили у СБУ, затримані розповіли про використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині, та розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області.

До слова, обоє бойовиків є жителями України.

Один із засуджених, мешканець Луганщини, воював проти України ще з 2014 року. Він приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади, брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Інший – теж житель Луганщини, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до 6-го мотострілецького "козачого" полку 2-го армійського корпусу країни-агресора.На Бахмутському напрямку він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років тюрми, інший – проведе за гратами 15 років.

Про те, що Росія використовує фосфорні бомби під час наступу на Авдіївку, у жовтні заявив Єрмак. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies