По 10 та 15 років отримали терористи, які зізналися у "фосфорних" атаках на Україну

Завдяки Службі безпеки України реальні терміни ув’язнення отримали двоє ворожих поплічників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті. Їх взяли у полон військові ЗСУ під Бахмутом.

Як повідомили у СБУ, затримані розповіли про використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині, та розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області.

До слова, обоє бойовиків є жителями України.

Один із засуджених, мешканець Луганщини, воював проти України ще з 2014 року. Він приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади, брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Інший – теж житель Луганщини, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до 6-го мотострілецького "козачого" полку 2-го армійського корпусу країни-агресора.На Бахмутському напрямку він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років тюрми, інший – проведе за гратами 15 років.

Про те, що Росія використовує фосфорні бомби під час наступу на Авдіївку, у жовтні заявив Єрмак.