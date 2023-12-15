Головне за ніч та ранок п'ятниці, 15 грудня: 110 бойових зіткнень, бої під Авдіївкою, 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 110 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники успішно відбили 17 атак.

Минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал". Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1090 російських окупантів, 14 танків, 38 бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 15 грудня склали близько 343890 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Європейський союз 14 грудня погодив 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє “Європейська правда”.

"Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакету санкцій", - йдеться у висновках, оприлюднених після першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі.

Хоча юридичне схвалення санкцій відбувається на рівні Ради міністрів ЄС, вона може ухвалювати або попередньо погоджувати рішення під час саміту.

Також рішення повідомляє про "досягнуту домовленість щодо Директиви про визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС."

Узгодження нового санкційного пакета підтвердив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Він зазначає, що цей пакет буде формально ухвалений найближчими днями. Журналіст також розповів, що в ЄС хочуть узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

А от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про вето на додаткові кошти для України.

У дописі в X він сказав, що Єврорада повернеться до цього питання наступного року. Він також повідомив про вето на перегляд програми MFF – Багаторічної фінансової структури. "Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року в Єврораді після відповідної підготовки", – написав він. Орбан заявив, що Будапешт не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. Крім того, він готовий накласти вето на вступ України до ЄС на більш пізньому етапі цього процесу.

Переговори лідерів Євросоюзу щодо виділення Україні 50 млрд євро тривали до пізньої ночі. Йшлося не лише про гроші для України, а й про видатки на міграційні програми та інше.

Докладніше – в новині.

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