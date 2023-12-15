За добу українські захисники знищили на фронті 1090 окупантів, – Генштаб

Також ліквідували 38 бойових броньованих машин та 11 артилерійських ситстем.

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Фото: Скрін з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі 343890 осіб.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб

танків ‒ 5706 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од,

артилерійських систем – 8099 (+11) од,

РСЗВ – 920 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),

крилаті ракети ‒ 1608 (+2),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 1189 (+4)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.