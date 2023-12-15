За добу українські захисники знищили на фронті 1090 окупантів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі 343890 осіб.
Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб
- танків ‒ 5706 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од,
- артилерійських систем – 8099 (+11) од,
- РСЗВ – 920 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1608 (+2),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1189 (+4)
Дані уточнюються.
- На фронті за добу відбулося 110 зіткнень. Як повідомив Генштаб, авіація сил оборони завдала удари по 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- В ніч на 15 грудня ППО збила всі 14 запущених ворогом "шахедів", працювали захисники в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.