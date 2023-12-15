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За добу українські захисники знищили на фронті 1090 окупантів, – Генштаб

Також ліквідували 38 бойових броньованих машин та 11 артилерійських ситстем.

За добу українські захисники знищили на фронті 1090 окупантів, – Генштаб
Фото: Скрін з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі 343890 осіб. 

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб
  • танків ‒ 5706 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од,
  • артилерійських систем – 8099 (+11) од,
  • РСЗВ – 920 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1608 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1189 (+4)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються. 

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