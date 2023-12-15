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На Сонці зафіксували найпотужніший з 2017 року сонячний спалах

Спалах міг супроводжуватися виверженням плазми, спрямованим на Землю.

На Сонці зафіксували найпотужніший з 2017 року сонячний спалах
Фото: NASA

14 грудня обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала сонячний спалах класу X, найпотужніший з вересня 2017 року.

Про це повідомляє space.com.

Крім того, спалах ймовірно супроводжувався корональним викидом маси, в результаті чого у космос в напрямку Землі була випущена хмара сонячної плазми. 

Цей викид може породжувати геомагнітні бурі, які можуть порушити електромережі та іншу інфраструктуру. Такі шторми також можуть посилювати полярні сяйва, роблячи це небесне світло більш інтенсивним і видимим на більшій території.

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Хоча атмосфера Землі запобігає потраплянню шкідливого випромінювання сонячних спалахів на землю, воно може впливати на наше життя. Наприклад, впливаючи на сигнали, що надсилаються GPS і супутниками зв’язку, і спричиняючи припинення радіозв’язку.

“Невдовзі ми можемо спостерігати більше сонячної дії, оскільки сонце стає дедалі активнішим у ці дні”, - йдеться у повідомленні.

Сонячна активність змінюється протягом 11-річного циклу. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує, що поточний 25-й сонячний цикл досягне піку між січнем і жовтнем наступного року.

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