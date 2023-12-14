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Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на наземний транспорт через закриті 6 станцій метро, – Кличко

Київрада ухвалила рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська".

Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на наземний транспорт через закриті 6 станцій метро, – Кличко
Фото: КМДА

Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро.

Про таке повідомив мер Києва Віталій Кличко. За словами очільника міста, маршрут із Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн.

При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці, проте вночі зайві поїздки повертатимуться на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним  транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку.

Система повернення поїздок запрацює в понеділок, 18 грудня. 

Що відомо про закриття "синьої гілки" київського метро:

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