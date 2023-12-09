Через закриття шести станцій метро на Либідській у Києві змінили схему руху

Зміни у русі транспорту спричинені через ремонт тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки"ю

Через ремонт тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки" та зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт, тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі міста Києва. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Так, рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами. Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Фото: Олексій Білощицький

Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції.

Згодом будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

"Для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинка громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ "Ocean Plaza")", — пише Білощицький.

Що сталося?

8 грудня рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили на 6 місяців через ремонт. Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".