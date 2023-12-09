Майже 400 знищених окупантів та 11 одиниць ворожої техніки: ситуація на Таврійському напрямку

В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку розповіли про ситуацію за минулу добу. Сили оборони впродовж доби знищили 396 окупантів, а також 11 одиниць ворожої техніки.
На Таврійському напрямку ворог провів 56 бойових зіткнень та здійснив 498 артобстрілів. За даними пресцентру, росіяни намагались відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.
"На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — пише пресцентр.
Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
Ситуація на фронті:
- В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 24 атаки.