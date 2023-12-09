Майже 400 знищених окупантів та 11 одиниць ворожої техніки: ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку ворог провів 56 бойових зіткнень та здійснив 498 артобстрілів.

В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку розповіли про ситуацію за минулу добу. Сили оборони впродовж доби знищили 396 окупантів, а також 11 одиниць ворожої техніки.

На Таврійському напрямку ворог провів 56 бойових зіткнень та здійснив 498 артобстрілів. За даними пресцентру, росіяни намагались відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

"На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — пише пресцентр.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.