​За добу ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із РСЗВ, – Генштаб

Розпочалася 654 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області; Надія, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Серебрнка, Часів Яр, Авдіївка, Ласточкіне Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 24 атаки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.Водночас, на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 станції РЕБ противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.