Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда Інтерсіті між Києвом та Тернополем

З 10 грудня почне курсувати поїзд Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення. Маршрут буде обслуговувати найшвидший український поїзд “Тарпан”.

Інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, Козятин-1 18:27 — 18:29, Калинівка-1 19:00 — 19:02, Вінниця 19:19 — 19:22, Хмельницький 21:15 — 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, Хмельницький 08:07 — 08:10, Вінниця 09:57 — 10:00, Калинівка-1 10:20 — 10:21, Козятин-1 10:53 — 10:54, прибуття до Києва о 12:45.

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