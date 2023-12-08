Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда Інтерсіті між Києвом та Тернополем

Маршрут буде обслуговувати найшвидший український поїзд “Тарпан”.

Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда Інтерсіті між Києвом та Тернополем
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

З 10 грудня почне курсувати поїзд Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення. Маршрут буде обслуговувати найшвидший український поїзд “Тарпан”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, Козятин-1 18:27 — 18:29, Калинівка-1 19:00 — 19:02, Вінниця 19:19 — 19:22, Хмельницький 21:15 — 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, Хмельницький 08:07 — 08:10, Вінниця 09:57 — 10:00, Калинівка-1 10:20 — 10:21, Козятин-1 10:53 — 10:54, прибуття до Києва о 12:45.

Що нового у Укрзалізниці:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies