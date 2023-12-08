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Прикордонники вдарили по окупантам раніше перехопленим у них дроном

Прикордонники знищили російський екскаватор під час облаштування вогневої позиції.

Прикордонники вдарили по окупантам раніше перехопленим у них дроном
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) ударили по росіянам дроном, який раніше перехопили у них.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Облаштувати вогневу позицію на Куп’янському напрямку завадили ворогу прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", відправивши туди заряджений вибухівкою дрон-камікадзе”, - йдеться у повідомленні.

В результаті удару українських прикордонників ворожий екскаватор знищено, несанкціоноване “будівництво” було припинене.

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Деякі втрати російської армії від українських безпілотників:

  • Українські ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів і “Град” росіян.

  • Українські захисники за допомогою безпілотників уразили та знищили більше 25 одиниць техніки російських окупаційних військ. Серед знищеної техніки росіян – три танки, з яких один Т-90.

  • Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему “Небо-М” в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 “Терек” та систему управління зенітно-ракетних підрозділів “Байкал-1М” біля Стрілкового.
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