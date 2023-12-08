Прикордонники знищили російський екскаватор під час облаштування вогневої позиції.

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) ударили по росіянам дроном, який раніше перехопили у них.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Облаштувати вогневу позицію на Куп’янському напрямку завадили ворогу прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", відправивши туди заряджений вибухівкою дрон-камікадзе”, - йдеться у повідомленні.

В результаті удару українських прикордонників ворожий екскаватор знищено, несанкціоноване “будівництво” було припинене.

Деякі втрати російської армії від українських безпілотників: