На фронті відбулись 77 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки росіян, - Генштаб

За добу Росія завдала 27 ракетних ударів по нашій державі.

Упродовж доби відбулось 77 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони відбили низку атак окупантів. Так, на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 32 атаки в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському відбили атаку ворога який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 20 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Запорізькому відбили атаку противника в районі західніше Вербового Запорізької області.

За добу Росія завдала 27 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначили, що окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Натомість підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станції РЕБ окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 8 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Локня, Іскрисківщина, Грабовське, Середина Буда Сумської області; Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Гранів Харківської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Серебрянки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області;

на Бахмутському противник завдав авіаційного удару в районі Часового Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

на Авдіївському противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Авдіївка, Степове, Тоненьке, Невельське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області;

на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Іванівка Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.