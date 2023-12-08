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3,6 мільйонів гривень стягнули до бюджету Києва за поставку неякісних "швидких"

Поставили спецтранспорт  на суму майже  20 мільйонів гривень ще в розпал світової пандемії COVID-19.

3,6 мільйонів гривень стягнули до бюджету Києва за поставку неякісних "швидких"
Фото: Офіс генпрокурора

В розпал світової пандемії COVID-19 комунальна організація "Київмедспецтранс" уклала договір на поставку 7 одиниць спецшвидких загальною вартістю майже 20  мільйонів гривень. 

"На виконання умов договору "швидкі"  поставили у березні 2020 року. До складу кожної мало входити відповідне медобладнання, у тому числі портативний апарат штучної вентиляції легень для дорослих, дітей та новонароджених", – повідомили у прокуратурі. 

Під час їх експлуатації виявили, що авто неналежної якості, оскільки використання апаратів ШВЛ за межами машин було технічно неможливим. А, оскільки лютувала пандемія COVID-19, використання цих апаратів було критично важливим для порятунку життів.

Тому столична прокуратура відреагувала на виявлені порушення і  у 2021 році пред’явила позов в інтересах територіальної громади про стягнення із комерційної установи штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору.Господарський суд Київської області ще в березні 2023 року задовольнив позов та стягнув з постачальника «швидких» понад 3,6 млн грн штрафу.

Тепер кошти повернули до бюджету столиці. 

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