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Пацієнти з симптомами коронавірусу та грипу можуть відкрити лікарняний на термін до 5 днів дистанційно, – МОЗ

Якщо нездужання триває довше 5 днів – треба з’явитись до лікаря.

Пацієнти з симптомами коронавірусу та грипу можуть відкрити лікарняний на термін до 5 днів дистанційно, – МОЗ
Фото: ukrinform.ua

Пацієнти з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ знову зможуть відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії. Ця норма діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. 

Про це повідомляє МОЗ. 

Лікар матиме право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, на підставі віддаленого зв’язку з пацієнтом і вказаних ним симптомів. 

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт. 

При цьому ж у разі, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов’язково повинен буде з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Зазначається, що МОЗ впроваджує зміни для спрощення взаємодії пацієнта з лікарем і мінімізації проявів самолікування.

Нагадаємо, на цьому тижні в Україні зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою “Пірола”. Підтверджений випадок виявили на Рівненщині, де захворів 20-річний хлопець.

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