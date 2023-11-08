В Україні зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою “Пірола”.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний хлопець.

Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

За минулий тиждень в Україні зареєстровано 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років.

Зазначається, що вакцинація залишається єдиним способом набути імунітет та в разі захворювання перенести його легше й знизити рівень ускладнень під час хвороби.

Для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 млн доз вакцини: вакцина Janssen від Johnson&Johnson, вакцина Comirnaty від Pfizer. Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

Нагадаємо, з 1 липня в Україні завершилась дія COVID-карантину. За період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.