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​НСЗУ пояснила, які медичні обстеження є безоплатними для ветеранів

Дані послуги покриваються Програмою медгарантій.

​НСЗУ пояснила, які медичні обстеження є безоплатними для ветеранів
Фото: Міністество у справах ветеранів України

Національна служба здоров’я України пояснює, як отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

"Щоб оформити план лікування будь-якого захворювання, пацієнт має пройти низку обстежень. Необхідні інструментальні дослідження, такі як рентген, гастроскопія тощо, – є безоплатними для всіх, хто їх потребує. Кошти медзакладам сплачує держава через Національну служба здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Низка діагностичних обстежень є безкоштовною для ветеранів, як і для всіх українців, під час звернення до сімейного лікаря. Це:

  • електрокардіографія;
  • отоскопія;
  • пікфлуометрія/спірометрія;
  • офтальмоскопія;
  • вимірювання гостроти зору.

Якщо пацієнт потребує додаткових інструментальних досліджень, сімейний лікар створює відповідне електронне направлення. За цим направленням ветеран може пройти обстеження у тих закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

За даним пакетом, за умови наявності відповідного обладнання в лікарні, безоплатими будуть такі обстеження:

  • рентген, в тому числі комп’ютерна томографія;
  • МРТ;
  • сцинтиграфія;
  • УЗД;
  • гастроскопія;
  • езофагодуоденоскопія;
  • дуоденоскопія;
  • ректороманоскопія;
  • колоноскопія;
  • цистоскопія;
  • артроскопія;
  • гістероскопія;
  • бронхоскопія;
  • кольпоскопія;
  • електрокардіографія (ЕКГ);
  • електроенцефалографія (ЕЕГ);
  • спірографія;
  • холтерівське моніторування;
  • низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);
  • дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).

Повний перелік інструментальних досліджень дивіться на сайті НСЗУ.

Усі ці обстеження також мають бути безоплатними, якщо ветеран лікується у стаціонарі, – адже дані послуги покриваються Програмою медгарантій.

Нагадаємо, в Україні працює державна програма протезування кінцівок, в якій встановлено відповідні граничні вартості для протезів при різних рівнях ампутацій.

Якщо протезування потребує ветеран, він має право на втричі дорожчі протези за встановлену вартість, тобто протези із підвищеною функціональністю та більш надійними комплектувальними складовими. За даними Мінсоцполітики, на сьогодні максимальна компенсація вартості протезу – 2 млн гривень.

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