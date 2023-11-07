Окупанти весь ранок обстрілюють Херсон та передмістя

Херсон та передмістя перебувають під вогнем росіян протягом сьогоднішнього ранку.

Про це повідомляють ДСНС України та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Унаслідок одного з російських обстрілів у Херсоні виникла пожежа в будівлі. Рятувальники одразу виїхали на місце прильоту та ліквідували загоряння.

Також окупанти атакували з тимчасово окупованого лівого берега передмістя Херсона – селище Антонівка.

"Антонівку – передмістя Херсона – російські війська з тимчасово окупованого лівого берега просто стирають з лиця землі! Колись затишне селище, де люди ховалися від міської метушні, поступово перетворюється на руїну", – написав Мрочко.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 листопада, російська армія здійснила 84 обстріли по території Херсонської області. Ворог випустив 558 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, ЗУ- 23-2 та авіації. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.