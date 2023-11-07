Використання заморожених російських активів для відновлення України зіткнулося з перешкодою, − Politico

Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів без одночасного аналогічного кроку з боку решти членів “Групи семи”.

Мета Європейського Союзу використати мільярди доларів заморожених російських активів для відновлення України стикається з проблемами, пише Politico.

Минулого місяця лідери ЄС підтримали безпрецедентні кроки щодо використання Києвом прибутку, отриманого від державних активів Москви. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн минулими вихідними заявила, що її інституція працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати.

Однак низка країн стурбовані ризиками для фінансових ринків, пов’язаними з таким кроком. Ці побоювання тепер загрожують ускладнити ініціативу фон дер Ляйєн.

Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого Бельгія. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.

“Ми разом з країнами “Великої сімки” та Європейською комісією шукаємо структурне розв'язання проблеми заморожених активів, яке не дестабілізує міжнародну фінансову систему”, − заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у зверненні до дипломатів у понеділок.

“Вам потрібна правова основа, і, зрозуміло, що Бельгія не може забезпечити цю правову основу самостійно”, − додав він.

Більшість російських валютних резервів, заморожених країнами, які брали участь у санкціях на початку війни Москви з Україною, перебувають у ЄС. З них 180 мільярдів євро належать бельгійському Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів. Euroclear добровільно зберегла прибуток, отриманий від російських активів окремо, але стверджує, що має через це 34 мільйони євро управлінських та юридичних витрат, а також втратила можливості отримати дохід на приблизно 18 мільйонів євро.

ЄС уже давно висунув ідею оподатковувати цей прибуток на користь України, але Європейський центральний банк та деякі столиці ЄС, зокрема Париж, Берлін та Брюссель, висловили сумніви. Вони побоюються, що цей крок розбурхає фінансові ринки та послабить позиції євро як резервної валюти.

Минулого тижня лідери ЄС закликали Європейську комісію внести юридичну пропозицію та заявили, що “необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами”.

Але Бельгія та Люксембург, зокрема, хочуть отримати запевнення у тому, що їм не доведеться нести всі юридичні та фінансові ризики, пов'язані з таким безпрецедентним кроком. У Люксембурзі розташована ще одна розрахункова палата, яка зараз зберігає заморожені російські активи, − Clearstream.

Нагадаємо, очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Загалом західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.