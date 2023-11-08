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Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”

Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах «Юний» та «Блакитне полум'я» біля села Стрілкове Генічеського району.

Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Фото: соцмережі

Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”. 

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на свіжі некрологи росіян. Цю ж інформацію підтвердили окупанти у проросійських телеграм-каналах. 

“Це просто блискуче! 1 листопада об 11.00 ЗС України нанесли ракетний удар по центру управління групування військ «Дніпро» ЗС РФ, яке відповідає за бойові дії на півдні України в Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах «Юний» та «Блакитне полум'я» біля села Стрілкове Генічеського району, що на Арабатській стрілці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угруповання «Дніпро» сформоване штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський.

Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані про місцезнаходження штабу «Дніпро», і спланували ракетний удар точно. Зокрема, знищено трьох старших офіцерів штабу «Дніпро»:

  • полковник Вадим Добряков, заступник начальника центру управління "Дніпро";
  • полковник Олександр Галкін, заступник начальника центру управління "Дніпро";
  • полковник Олексій Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження супротивника.

“Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно вразила найросійськіший штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, що, крім ліквідованих старших офіцерів, були і чисельні втрати військовослужбовців низького звання”, - написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що знищення центру управління Дніпро» - це один з найвищих штабів та найбільших успіхів у знищенні «центрів прийняття рішень» Росії під час війни. 

Нагадаємо, нещодавно у Луганську внаслідок підриву автомобіля загинув колишній глава “народної міліції” терористичної ЛНР Михайло Філіпоненко. В автомобілі Філіпоненка спрацював вибуховий пристрій. 

У кінці жовтня українська розвідка підтвердила ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську. Автомобіль підірвали представники українського руху опору.

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