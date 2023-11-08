Кремль не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни, – речник Держдепу

Речник Державного департаменту США Ведан Патель сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ поза структурою української формули миру.

Патель на брифінгу сказав, що будь-які переговори – це справа України. Він наголосив, що не може щось обговорюватися про Україну без її участі.

"Нам не відомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, відбувається низка залучень. Але все ще є неймовірно ясно, Алексе, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни, і ми прагнемо підтримувати наших українських партнерів", – сказав він.

Днями телеканал NBC із посиланням на двох анонімних джерел повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією. Однак президент Зеленський спростував це.