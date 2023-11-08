Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
ГоловнаСвіт

Кремль не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни, – речник Держдепу

Патель зазначив, що будь-які переговори – це справа України. 

Кремль не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни, – речник Держдепу
Речник Державного департаменту США Ведан Патель
Фото: Радіо Свобода

Речник Державного департаменту США Ведан Патель сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ поза структурою української формули миру. 

Патель на брифінгу сказав, що будь-які переговори – це справа України. Він наголосив, що не може щось обговорюватися про Україну без її участі. 

"Нам не відомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, відбувається низка залучень. Але все ще є неймовірно ясно, Алексе, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни, і ми прагнемо підтримувати наших українських партнерів", – сказав він.

Днями телеканал NBC із посиланням на двох анонімних джерел повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією. Однак президент Зеленський спростував це. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies