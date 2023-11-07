Америка і три фронти Третьої світової

Два із фронтів цієї війни – український та ізраїльський – щонайменше до наступного року, на жаль, залишатимуться «гарячими». Від того, чим закінчиться протистояння на цих двох фронтах напряму залежить ситуація на третьому, поки що «холодному» фронті нової світової війни – тайванському.

Фото: Arnold Aaron/Shutterstock Мітинг на підтримку України у Тель-Авіві

7 листопада минув місяць як до єдиного з лютого 2022-го «гарячого» фронту Третьої світової в Україні, де колективний Захід разом з нашою країною відбивав агресію «осі руйнування світового порядку» у складі Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї, додався другий «гарячий» фронт. Коли ХАМАС, який підтримали Іран та Росія, напав на Ізраїль.

Відкриття другого фронту силами «осі руйнування» у день народження президента Путіна 7 жовтня стало подарунком від союзників російському керманичу у його спробах відволікти увагу світу від російської агресії в Україні. А також знизити можливості наших союзників надавати нашій країні необхідну допомогу через потребу одночасно підтримувати Ізраїль.

Частково цей задум Москви вдався: війна в Ізраїлі вийшла на перше місце в порядку денному й у США, й на Заході в цілому. Але набагато важливіше те, що значна частина західного істеблішменту – в першу чергу в США – не тільки зрозуміла, але й чітко публічно визначила нову світову реальність. У якій мають місце не відокремлені одне від одного випадкові загострення у різних частинах світу. А Сполученим Штатам та їхнім союзникам протистоять скоординовані дії держав з «осі руйнування».

Тому США разом із союзниками не тільки повинні знайти можливість одночасно підтримувати боротьбу із державами осі руйнування в Україні та Ізраїлі. Й більш масштабно готувати Тайвань до відбиття можливої атаки з боку Китаю. Але й свідомо і відповідально підготуватися до довгої та складної боротьби із державами-руйнівниками. Ці держави-руйнівники перейшли до активної фази своїх зусиль із руйнування світового порядку, який заснований на правилах. І не збираються обмежуватися локальними конфліктами виключно в Україні та Ізраїлі.

Надзвичайно позитивним є те, що ці нові реалії чітко окреслив не тільки президент-демократ Байден у своєму спеціальному зверненні до американського народу 19 жовтня, а й його конкуренти-республіканці із наявністю стратегічного бачення ситуації. Як Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, який виступив за допомогу Україні, хоча республіканська більшість у Палаті представників наполягла на окремому пакеті допомоги Ізраїлю. «Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і накласти реальні наслідки на тиранів, які тероризували народ України та Ізраїлю. Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну», – зауважив Макконелл.

За місяць, що минув з моменту нападу ХАМАСу та інших проіранських військових угрупувань на Ізраїль, США різко збільшили свою присутність на Близькому Сході. Вже наступного дня після нападу ХАМАСу, 8 жовтня, Пентагон скерував авіаносну ударну групу на чолі з кораблем Gerald R. Ford до Східного Середземномор'я. Згодом туди ж направили ударну групу із авіаносцем Dwight Eisenhower.

17 жовтня США відправили до берегів Ізраїлю дві тисячі морських піхотинців із бригади швидкого реагування. Міністерство оборони США через два дні направило штабний корабель шостого флоту USS Mount Whitney до берегів Ізраїлю. 5 листопада туди ж прибув підводний човен класу Ohio.

Також США збираються направити до ізраїльського узбережжя понад 4 тисяч моряків та морських піхотинців. Ці війська будуть розміщені на військових кораблях у разі ескалації конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

Крім того, Пентагон займається плануванням надання двох батарей армії США для «залізного купола» Ізраїлю.

На тайванському напрямку Сполучені Штати також активізували свої зусилля з посилення спроможності острова протидіяти можливій китайській агресії. Так, ще у липні цього року Джо Байден застосував свої особливі президентські повноваження, щоб схвалити надання Тайваню військового спорядження та послуг на $500 млн.

А найближчим часом Тайвань вперше з 1970-х років готується відправити до США на підготовку два піхотні батальйони.

Однак ключовим питанням залишаються гроші – у найближчі п'ять років Тайвань може отримати від США до $10 млрд. І це лише початок.

Як зазначає директор тайбейського аналітичного центру Prospect Foundation Лай Ічин, на укладення угоди про постачання військового спорядження може піти до 10 років, «але США відправляють зброю Тайваню прямо зі своїх складів, тому нам не потрібно проходити весь процес авторизації».

Таким чином, так само як із його зусиллями стримати розширення НАТО (де замість цього стримування Путін отримав приєднання до альянсу Фінляндії та Швеції) у намаганні зменшити підтримку України за рахунок збільшення допомоги Ізраїлю, Кремль отримав консолідацію зусиль демократів та поміркованих республіканців для більш ефективної протидії Росії на українському фронті. Та й на інших фронтах США теж активізували підтримку своїх союзників.