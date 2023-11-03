Українська підкорює нові серця

Минулого тижня, відзначаючи День української писемності та мови , в Україні та поза її межами відбувалось багато заходів з популяризації рідної мови . Серед них круглі столи та презентації, лекції та інтегровані уроки, конкурси та марафони тощо.

Фото: НБУ Пам'ятна монета «Українська мова»

Так 30 жовтня я разом з керівником Центру контент-аналізу презентували дослідження динаміки утвердження державної мови в сфері інтернету – в медіа та соціальних мережах. Дослідження виявило цікаву динаміку – понад 90% публікацій в Instagram та 75-80% публікацій у Facebook зараз написані українською мовою (Центром контент-аналізу були проаналізовані дописи жовтня 2023 року, їх порівняли з дописами 2022 та 2020 років).

Портал BNN Breaking звернув увагу на утвердження української мови в соціальних мережах. Публікація “Мовний зсув в українських соціальних медіа: цифрова декларація ідентичності” говорить про те, що “українська мова стає цифровою”.

«У цифровому світі, в якому ми живемо, мова – це більше, ніж інструмент спілкування; це негласна декларація ідентичності, мовчазний акт опору, тихе вшанування культурної спадщини», – йдеться у статті Різвана Шаха.

Журналіст пише про інтригуючу мовну зміну на платформах соціальних мереж. «Мовний ландшафт України складний. Незважаючи на те, що українська мова була оголошена єдиною офіційною мовою країни після здобуття незалежності в 1991 році, російська мова продовжує бути широко поширеною в східних і південних областях України. Однак цифровий світ, схоже, створює інший наратив. Перехід до домінування української мови в соціальних мережах, здається, відображає зростання національної ідентичності та культурного відродження в Україні», – наголошує автор.

Зростання використання державної мови в соцмережах – це не лише про зміну мовних уподобань, але й про популяризацію української. Ця цифрова тенденція розглядається як засіб зміцнення української національної ідентичності. Послаблення впливу росії незворотнє. І цей процес щодня прискорюється – все більше і більше громадян почитають віддавати перевагу українській і в соціальних мережах, що є свідченням утвердження української і в сфері приватного спілкування.

«Роль платформ соціальних мереж у формуванні мовних уподобань і моделей використання важко переоцінити. Вони стали важливим простором для спілкування та самовираження, особливо для молодих поколінь. Але окрім того, що вони відображають вибір українських користувачів, вони також підкреслюють необхідність забезпечення захисту та популяризації української мови в інших сферах суспільства, таких як освіта, медіа та уряд», – пише BNN Breaking.

На необхідності вільно володіти рідною мовою наголошує доктор Олександр Кондрашов з Університету Томпсона-Ріверса. «Вивчення української – це не лише оволодіння мовою, а й процес деколонізації та повернення до своїх коренів для кожного, хто цінує свободу, демократію та незламний дух українців… Українська мова має величезне культурне, історичне та політичне значення для української нації. Тому так важливо її вивчати і підтримувати!», – йдеться у публікації.

В умовах повномасштабного вторгнення для багатьох українців прийшло усвідомлення ключового значення рідної мови в питаннях національної безпеки та захисту основ державності. “Всі культурні здобутки народу мають тісний зв’язок з його мовою. Тому нині вкрай важливо відроджувати українську мову, поширювати її в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою – це не лише прагматична потреба, а й моральний обов’язок кожного громадянина України”, - зазначає науковець.

При цьому він наголошує на важливості вивчення української для представників діаспори: “Це не просто оволодіння ще однією іноземною. Це повернення до свого коріння, до джерел української культури. Це спосіб проявити повагу до історії та традицій українського народу. Це шлях до кращого розумінню його нескореного духу та прагнення свободи. Тож кожен, хто дійсно шанує цінності демократії, має вивчати мову народу, який вже понад 300 років веде визвольну боротьбу за право говорити і творити рідною мовою. Адже мова – це зброя, якою можна як поневолити, так і визволити народ. І від кожного з нас залежить, як ми нею скористаємося”.

Тим часом, в процесі створення гугл-мапа коледжів США, де можна вивчати українську мову. І тут, до слова, вже понад 80 локацій! Сподіваюсь, що й надалі ця мапа буде доповнюватись.

Сьогодні з впевненістю можемо констатувати: контрнаступ української триває, та, попри всі перешкоди, вона впевнено просувається вперед, підкорюючи нові серця.