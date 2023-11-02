Міносвіти нагадало, що викладачі повинні спілкуватися українською мовою не лише на заняттях, а й протягом усього робочого часу

Це не стосується предметів і курсів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами.

Міністерство освіти і науки України нагадало, що мовою освітнього процесу є державна мова. Вона обов'язкова на всій території України в державній і публічних сферах, зокрема і в освіті.

Українська мова має використовуватися:

під час занять (крім предметів і курсів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);

у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти зі здобувачами освіти (вихованцями) й між собою;

у навчальних матеріалах.

Українську мову в освіті захищає низка законів: «Про освіту» (стаття 7), «Про повну загальну середню освіту» (стаття 5), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (стаття 21).

Міністерство окремо звертає увагу на два документи:

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні й наукові працівники (окрім іноземців чи осіб без громадянства, які працюють у закладах освіти та/або наукових установах на тимчасовій основі).

У рішенні Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року № 10-p/2019 зазначено, що українська мова як державна є обов'язковою на всій території України в державній сфері, а також у публічних сферах суспільного життя, зокрема й у сфері освіти.

“Віримо в Україну і в те, що освітяни виховують громадян, які розуміють цінність української мови та її особливе значення зараз, коли росія намагається знищити наші країну, історію і культуру”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, результати дослідження аналітичного відділу Центру контент-аналізу свідчать, що 51% українців роблять дописи у соцмережах російською мовою, а 49% - українською. У 2020 році співвідношення було 84% російською до 16% українською, а в 2022 році - 63% до 37% відповідно.