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Україна матиме більше зброї та боєприпасів, – Кулеба після зустрічі із главою Rheinmetall

Зокрема, йшлося про захист інфраструктури України від російських атак. 

Україна матиме більше зброї та боєприпасів, – Кулеба після зустрічі із главою Rheinmetall
Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч у Берліні з генеральним директором концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. 

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X. 

“Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак Росії. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу німецької та української оборонної промисловості”, – написав міністр.

Нагадаємо, у кінці жовтня президент Володимир Зеленський закликав німецький бізнес інвестувати у виробництво ППО та іншої зброї в Україні. Глава держави зазначив, що Україна нарощує своє власне виробництво у оборонній сфері.

Раніше німецький концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” утворили спільне підприємство. Нове підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні.

У жовтні Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів. Зокрема, мова йшла про постійне нарощування обсягів українського виробництва зброї та техніки.

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