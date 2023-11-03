Україна матиме більше зброї та боєприпасів, – Кулеба після зустрічі із главою Rheinmetall

Зокрема, йшлося про захист інфраструктури України від російських атак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч у Берліні з генеральним директором концерну Rheinmetall Арміном Паппергером.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

“Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак Росії. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу німецької та української оборонної промисловості”, – написав міністр.

Focused meeting in Berlin with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger. Ukraine will have more weapons and ammunition to defend itself, protect civilians and infrastructure from Russian attacks. We discussed ways to further bolster the German and Ukrainian defense industries alliance. pic.twitter.com/Kh04qvVurZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2023

Нагадаємо, у кінці жовтня президент Володимир Зеленський закликав німецький бізнес інвестувати у виробництво ППО та іншої зброї в Україні. Глава держави зазначив, що Україна нарощує своє власне виробництво у оборонній сфері.

Раніше німецький концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” утворили спільне підприємство. Нове підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні.

У жовтні Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів. Зокрема, мова йшла про постійне нарощування обсягів українського виробництва зброї та техніки.